人人都有情緒及創傷，但若是長年累積不發洩出來，恐成為「情感包袱」。未處理的情緒會貯存於潛意識中，進而影響健康、身體姿勢及感受。釋放壓抑情緒有5種方法，協助你從情感包袱中脫困。

何謂「情感包袱」？意指一個人承載於生活、人際關係、情感或職業中，發生的創傷或負面經歷，進而影響對自己的看法、應對壓力的方式、健康狀況及人際關係。心理學博士Kelly Vincent解釋，可以將受困的情緒比喻為一個大背包，它讓我們感到沉重並影響情緒，甚至耗盡精力。

至於這樣的情緒為何會被困住？其實一切皆源自於恐懼。當一個人處於恐懼時，身體會啟動3種機制歷程，即為「戰鬥-逃跑-凍結」。知名身心治療師Bradley Nelson表示，當「逃跑」及「凍結」被打斷時，情緒的能量就會被困在體內，此時可能會感到肌肉緊繃、疼痛或出現其他病症。情緒強度越高，就越容易被困住。

當情緒累積到一個水平時，下意識會想要有哭泣、尖叫等發洩行為，意味著這些情緒應該被釋放；但若是一直壓抑著，隨著時間的推移，就會演變成無意識迴避。根據2019年的相關研究發現，情緒壓抑與免疫系統功能下降之間為正相關，會對健康產生負面影響。釋放壓抑情緒至關重要，以下5種方式可以協助脫困「情感包袱」。包含承認感受、克服過去創傷、陰影探索（shadow work）、身體療法、練習靜止狀態。

1、 承認感受

當你越理解自己的情緒，就越能以健康的方式消化，不過習慣壓抑情緒的人，可能難以識別自己的感受，因此與心理諮商師交談有其必要。

2、 克服過去創傷

多數人的創傷可追溯到童年，這些創傷未解決可能會出現自責、推卸責任、經常感到沮喪及拒絕社交活動等行為。Bradley Nelson表示，當你明白問題的根源後，應對策略即能滿足自己真正的需求。

3、 陰影探索（shadow work）

「陰影探索」是探索自己隱藏的部分，這些通常是不自知或是自覺羞恥或不足的部分。此方式的好處將痛苦及情緒觸發點，成為自身的指引，理解自己內心真正的在乎的想法，進而得到釋放。

4、 身體療法(SE)

此方式是藉由自己注意到心理問題引起的身體感覺，並直接承認和克服這些感受，可以透過跳舞、伸展、瑜珈、氣功、冥想、腹式呼吸等方式，讓大腦識別緊張與放鬆的差異。

5、 練習靜止狀態

讓大腦暫時進入空閒狀態，脫離外部刺激，讓身體徹底放鬆。練習靜止的方法有冥想、呼吸練習、坐在大自然中、聆聽平靜音樂等。