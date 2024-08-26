新平溪煤礦博物園區因《國土計畫法》修法，將於明年面臨土地使用目的違法的困境，恐因此被迫結束營業，理事長龔俊逸為此在網路上發起連署，連新北市府副祕書長張其強都以個人名義參與，但龔俊逸批評新北市文化局協助博物園區登錄文資身份態度消極。文化局回應，一直依法全力協助。

煤礦博物園區原址為新平溪煤礦礦場，21年前原址設立煤礦博物館後，同年被文化部文化建設委員會頒定為全國首批地方文化館之一，龔俊逸說，博物園區是台灣目前系統性保存最完整的園區，更常進行國際交流。

龔俊逸說，2022年5月起園區就向新北文化局提報「文化景觀」登錄，經文化局與文資委員一致認定具有高度文化資產價值，但考量範圍廣、景觀規制不健全還有所有權人眾多，文化局建議重點遺址群先以歷史建築提報，園方也因此改以多點遺址提報「歷史建築」。

龔俊逸不解表示，但文化局卻在今年7月回覆，除選洗煤廠暫定古蹟外，大部分遺址僅為列冊追蹤甚至不列冊，他不滿指摘文化局此舉將可能導致新平溪煤礦無法系統性保存，強調當初是文化局要求他們將「文化景觀」改為「歷史建築」申請，如今又不通過申請，著實不解。

龔俊逸說，園區雖然有40餘名所有權人，但真正代表出面的只有三位，並且都很支持園區申請登錄，先前在文資審查現勘上也有提出，直言《國土計畫法》實施在即，園區已經接獲財政部國有財產署來函通知，要求園區申請變更或申請合法容許使用，否則將無法承租使用土地，才會連署要求文化局審慎審視並給予輔導。

張其強強調他是以個人名義參與連署，會參與是因為有去過，「覺得那地方做得很好」，但並不代表新北市府，只是因為連署要求填寫職業才會寫「新北市政府員工」。

文化局回應，新北市府支持文化資產的保存、維護、傳承與推廣，新平溪煤礦公司致力於煤礦文化的推廣，為維護新北礦業文化的永續，文化局會依法全力協助其進行相關的審議。

文化局解釋，在今年5月接獲民眾提報「新平溪煤礦遺址群」8棟建造物登錄為歷史建築保存後，即依規定辦理會勘及審查會，並就其中4棟列冊追蹤建造物，提請市府文資審議會；其餘不列冊追蹤建造物，將待提報人提新事證，協助後續審議，維護文資保存及礦業文化發展。

文化局強調，園區因土地面積廣大且多屬私有，宜與土地所有權人取得共識，故經委員建議以單點建造物申請登錄為歷史建築，並指依規定，所有權人得享有免徵地價稅、房屋稅及容積移轉等獎勵措施，後續修復亦可申請政府補助。