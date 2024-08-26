民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，根據《美麗島電子報》今(26日)公布的最新民調顯示，民眾黨的不滿意度來到65.3％，為該黨2019年創黨以來的新高。值得注意是，此次民調並顯示20至29歲者，對民眾黨反感高於好感（45.6％比38.3％），30至39歲民眾則更明顯（58.7％反感、28.2％好感），顯示小草流失情況相當嚴重。媒體人黃揚明指出，柯文哲個人信任度雪崩、民眾黨支持度減少超過3％來到個位數，直呼「溫馨！」

《美麗島電子報》今(26日)公布最新國政民調，在政黨好感度方面，民眾黨的好感度21.9％，相較上月暴跌9.7個百分點；反感度方面，相較於上月49.6％，爆增15.7個百分點來到65.3％，為該黨創黨以來最高。民調分析認為，這是因民眾黨未妥善處理假帳案以致持續延燒，以及先前京華城等案遭告發貪污所致，「柯文哲和民眾黨的處境如雪上加霜，正面臨創黨以來最嚴峻挑戰」。

至於其它兩黨，民調顯示，50.3％對民進黨有好感（其中9.6％很有好感、40.7％有些好感），比上月增加3.4個百分點；40.6％對民進黨反感（其中16.3％很反感、24.3％有些反感）比上月微降0.1個百分點，未明確回答有9.1％；國民黨部分，好感度31.4％（其中3.6％很有好感、27.8％有些好感）、54.1％反感（其中20.5％很反感、33.6％有些反感），未明確回答者14.5％。

此外，該民調也顯示，有69.1％不信任柯文哲，比2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時暴增23.1個百分點；另有23.4％民眾表示信任柯文哲，比2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時大跌22.4個百分點，未明確回答有7.5％。

該民調又進一步詢問民眾「以下這幾位政治人物，您比較看好誰的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力？」進行調查時訪員依電腦隨機排序逐項詢答7人姓名，在不限項複選下的回答依高低排序為：總統賴清德50.5％、台中市長盧秀燕45.3％、副總統蕭美琴42.7％、高雄市長陳其邁39.2％、台北市長蔣萬安35.0％、立法院長韓國瑜23.0％、柯文哲18.3％，未明確回答有9.0％。

該份民調由《美麗島電子報》，戴立安調查規劃問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪），調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年8月21日至8月23日，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。