大陸富商汪小菲，為了前妻大S（徐熙媛）於2017年在台北市敦化北路建造的飯店「S Hotel」（現名為美憬閣MGallery）傳出暫停營業的消息。今（26日）稍早，汪小菲也證實此事，且會把飯店拍賣的所得全數捐出。

汪小菲在個人微博上發文證實S Hotel停業一事，他說，「酒店（飯店）自2017年營業以來，致力於為顧客提供高標準的服務和住宿體驗，期許為每一位顧客留下美好的回憶。」

汪小菲指出，停業的真正原因，「因為疫情產生的客觀環境變動，已嚴重影響飯店營運，雖然萬般不捨，公司於8月21日結束飯店的營業。」

汪小菲表示已把飯店拍賣所得全數捐出。（圖／汪小菲微博）

他也說，已經決定將飯店拍賣的所得款項，全數捐贈給喜憨兒社會福利基金會及幸福社會福利基金會，總共50萬元新台幣。「在此特別感謝所有員工付出的努力，感謝顧客、合作夥伴及社會各界人士一直以來的支持與關注！再次謝謝！」

事實上，汪小菲和大S離婚後，S Hotel一直成為外界關注話題，汪小菲也多次以老闆的身分返台視察。直到今年3月才被人發現悄悄改名，並以「MGallery（中文名：美憬閣）」重新出發，被外界視為正式和大S切割。不過當時櫃台則駁斥，是正式入主「雅高集團」，結果改名不到5個月竟黯然熄燈，確定走向歷史。