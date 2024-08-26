大陸歌手馬雪陽去年(2023)和女星譚咏雯官宣戀情，兩人交往將近5年。今（26）日他在微博曬出精心準備的求婚影片，兩人特別搭乘直升機飛到山頂上迎接日出，在美景和家人陪伴之下求婚，譚咏雯感動落淚。超用心準備的求婚現場，在網上掀起討論。

馬雪陽曝光的影片中，譚咏雯以為是拍攝一般的婚紗照，而馬雪陽則是從凌晨2點30分就開始起床準備，並在凌晨4點30分換好西裝，馬雪陽騙對方自己要先拍個人照，所以要先出發，譚咏雯還驚訝表示：「天都還沒亮呢」，馬雪陽解釋：「我們是等日出，不是等日出完了，我們再去好嗎」。

馬雪陽準備浪漫求婚儀式。（圖／翻攝自馬雪陽 微博）

譚咏雯化好妝、穿好婚紗、羽絨服一看到要搭的直升機飛來，驚喜表示：「這是什麼偶像劇劇情」，之後獨自搭乘直升機時，機內播放馬雪陽錄好的錄音檔「今天是我們在一起的第1670天」，聽到錄音檔，譚咏雯才發現是求婚，感動的眼眶泛淚，一下機她就立即跑去抱住馬雪陽，畫面看起來十分夢幻。

雪山山上觀景台上布置滿滿的粉色玫瑰，隨後，馬雪陽單膝跪下，拿出戒指求婚：「妳願意嫁給我嗎？」譚咏雯感動表示：「我等很久了，我願意」。譚咏雯透露其實譚咏雯很常準備這樣的驚喜和暗示，常常都被她識破，但是這次她真的一點都沒猜到。

馬雪陽山上向女友譚咏雯求婚。（圖／翻攝自馬雪陽 微博）

馬雪陽今日在微博分享這段求婚影片，配文寫下「日月同輝，山林雲海，終於等到了生命中的那道光，她說『我願意』」譚咏雯則轉發貼文，傳達心聲「比夢到的還美」。