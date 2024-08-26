中國第四大銀行中國銀行於日昨發聲明稱，副董事長兼行長劉金因個人原因辭職。外媒報導稱，在中共加強金融反腐的政策推動下，劉金突然辭職引來外界猜測。

綜合外媒報導，中國銀行周日發佈公告指稱，劉金因「個人原因」辭去中國銀行副董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會委員及行長職務，即日生效。此外，董事會也已批准董事長葛海蛟擔任代理行長職務。

中國銀行未立即回復媒體的置評請求。媒體也未能聯繫上劉金對此置評。

大陸的中國銀行是全球29家系統重要性金融機構之一，目前被《財富》雜誌列入金融機構世界500強的第46位。

《美國之音》報導說，劉金出生於1967年，現年57歲，2021年4月被任命為中國銀行行長。此前，他曾於2020年1月至2021年3月擔任中國光大銀行行長，2018年9月至2019年11月曾擔任國家開發銀行副行長。中國光大銀行是中國第一家國有控股並有國際金融組織參股的全國性股份制商業銀行，國家開發銀行則為中國的第一家政策性銀行。

在擔任銀行領導職務之前，劉金還曾在全球資產規模最大、國有的中國工商銀行工作，擔任中國工商銀行總行投資銀行部總經理，江蘇省分行行長等職務。

令人起疑的是，《香港衛視》官方微博一度報導關於劉金辭職的不利消息，但隨後刪除。外界揣測有可能是劉金的工作上出現問題，因此先行主動離職。

報導指出，在劉金離職之前，前中國銀行董事長兼黨委書記劉連舸於2023年3月落馬，並接受反腐監察機構的調查。中共官媒指出，劉連舸被控受賄1.21億餘人民幣（約合台幣5.14億元），違法放貸33.2億餘人民幣（約合台幣141億元），成本金損失1.9億餘人民幣（約合台幣8.1億元），並當庭認罪。

陸媒報導說，中國當局告誡銀行業高管，將加大對資產規模高達66兆美元（約合台幣2000兆元）大陸金融業的反腐力度。