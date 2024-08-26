鎧俠若是順利上市，將超越2023年最大IPO上市的半導體設備商KOKUSAI的4,200億日圓，以及2024年10月將上市的東京地下鐵（估值最高來到7,000億日圓）。
日本NAND Flash大廠鎧俠 傳向東交所申請上市
外電報導，日本記憶體NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)傳出已向東京證券交易所提出上市申請，目標是在今年10月首次公開發行（IPO），上市估值預計超過1.5兆日圓，有望成為日本2018年以來最大規模IPO。
外電報導，日本記憶體NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)傳出已向東京證券交易所提出上市申請，目標是在今年10月首次公開發行（IPO），上市估值預計超過1.5兆日圓，有望成為日本2018年以來最大規模IPO。
鎧俠若是順利上市，將超越2023年最大IPO上市的半導體設備商KOKUSAI的4,200億日圓，以及2024年10月將上市的東京地下鐵（估值最高來到7,000億日圓）。
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