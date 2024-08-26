鎧俠若是順利上市，將超越2023年最大IPO上市的半導體設備商KOKUSAI的4,200億日圓，以及2024年10月將上市的東京地下鐵（估值最高來到7,000億日圓）。

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日本半導體產業將起飛！　把握最佳「上車點」
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