根據公告，本次交易涉及的授信資產轉讓予三家國際知名金融機構，包括法國巴黎銀行（BNP）、巴克萊銀行（Barclays）和瑞銀集團（UBS），交易相對人均與永豐銀行無直接關係。

此次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位是依據永豐銀行分層負責管理辦法辦理，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授信之市場慣例進行，主要目的在於降低授信暴險部位。

本次交易的總金額按照2024年8月19日的美元對新台幣匯率（1美元兌32.09元新台幣）換算，總金額為1,000萬美元。