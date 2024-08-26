婆媳爭議可能導致家庭失和，讓不少女性尋找理想對象時，對於另一半的條件之一就是「父母雙亡」。一位女子近日好奇發問，如果那些女生未來和老公生了兒子，「未來兒子要結婚了，自己會去死一死嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛笑說，希望另一半父母雙亡的女生如果生子，極有可能換了位置就換了腦袋。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她每次看到女生說想嫁父母雙亡的男生，都會升起一股好奇心，「那這些女人如果生兒子，未來兒子要結婚了，自己會去死一死嗎？讓未來媳婦嫁給父母雙亡的男人」。

對此，許多女性紛紛回應，「我也覺得毛毛的…要男方父母都死一死，那女方父母呢？」、「換個位置換個腦袋」、「就雙標啊」、「是啊！自私自利沒有將心比心」、「一定不可能啊！立場馬上變了！變成希望媳婦的父母雙亡！沒有娘家問題！」、「別傻了，就像說自己以後不會是壞婆婆的，通常以後都是很GY的婆婆」。

不過也有不少媳婦分享，「我已經跟小孩說，結婚後就滾出家門，少來煩我，等到我老了把我放安養院或是請看護，看你們方便。夠大了，少來我眼前晃，我有自己的人生要過」、「我也是叫小孩滾出去～然後家裡幫我裝監視器～順便準備一支拐杖給我～如果看護虐待我～我好有拐杖可以打回去」。

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