嘉義市文化創意產業園區努力轉型，今（26日）文化部長李遠與嘉義市立委王美惠到文創園區訪視。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

文化部長李遠與嘉義市立委王美惠到文創園區訪視。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

文化部長李遠與嘉義市立委王美惠到文創園區訪視，與進駐團隊互動。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市文化創意產業園區努力轉型，今（26日）文化部長李遠與嘉義市立委王美惠到文創園區訪視，李遠肯定進駐業者和團隊成為園區特色，表示未來要完善園區建物整備，塑造出不同的營運模式，甚至詢問提供酒廠住宿體驗的可能性，對文創園區未來多所期待。

今李遠由王美惠陪同，聽取園區營運簡報、前往音樂錄音室參訪，隨後至A棟沉浸式劇場體驗，再到Ｓ棟與在地藝術創作家交流，緊接著參觀園區建物，最後參觀阮劇團。

李遠誇進駐業者都非常有文化素質及藝文專業，這些都將成為嘉市文創園區的特色，在參訪全台大最的沉浸式劇場時，李遠對園區原有的場地特色表示讚許，說現在年輕人喜愛刺激，帶有神秘感的劇場一定可以吸引民眾。

李遠走到嘉創園區內藝術大道時，建議如何取景，跟歷史建物合照，參觀釀酒及小麥儲存槽時，李遠更詢問團隊，是否可將此改為酒廠住宿體驗，表示相信未來，文創園區一定能充份發揮輔導文創產業的功能。

王美惠說，文創園區原先委外經營，後被廠商臨時解約，在中央與地方的努力下規畫轉型，目前嘉義文創園區已取得初步成效，園區展現出活躍的藝術與文化創意，文化部應與經營團隊結合嘉義在地藝文特色，提出更有前瞻的規畫，尤其假日要多舉辦活動，讓嘉義市民及外來旅客每次造訪園區時，都能感受到諸羅豐富多元的歷史文化底蘊。