2003年《廣播電視法》規定，黨政軍退出媒體，2005年國民黨將中國廣播公司股權過戶給非黨營事業的榮麗公司，但2019年不當黨產處理委員會處分中廣是國民黨附隨組織，土地及建物移轉國有且須追徵77億多元，中廣提告後，台北高等行政法院認定，中廣早就脫離國民黨持有及控制，26日判決撤銷黨產會處分。可上訴。

黨產會在2019年9月24日作成處分，認定中廣是國民黨附隨組織，且中廣土地及地上建物為其不當取得之財產，應於原處分送達之次日起30日內，移轉為中華民國所有，如果土地已移轉他人而無法返還之不當取得財產，追徵其價額77億3138萬多元，中廣提起行政訴訟請求撤銷黨產會處分

北高行政法院認為，國民黨使中投公司等黨營事業，2005年將華夏公司(當時持有原告96.95％股權)股權全數過戶予非黨營事業之榮麗公司，中廣已因此脫離國民黨實質持有及控制，黨產會處分誤以嗣後華夏公司簽約出售中廣股權予其他公司之時點，核認中廣非以相當對價轉讓，有基於錯誤事實誤認之違法，中廣訴請撤銷，應予准許。