正達（3149）表現最佳：價漲量增價量配合，持續看好

萬旭（6134）表現最差：創高震盪，後勢看好

盤勢預測：

台股小幅震盪，終場上漲82.07點，收在22240.12，成交量3464.29億。類股方面，金融類股表現最佳，漲幅1.93％，電零組類股表現最差，跌幅0.8％。權值股方面，台積電上漲1元，漲幅0.11％，收在950元；聯發科下跌10元，跌幅0.82％，收在1215元。

展望後市，加權指數現正面臨上方季線及缺口反壓，突破與否的關鍵在於量能，如成交量持續萎縮，較大機率拉回打第二隻腳，投資人可於屆時重新進場。櫃買指數封閉缺口之後沿著五日均線上漲，整體型態較強，可多留意中小型股的走勢。大盤很多個股都處於跌深之後的反彈，且上方都會有均線反壓，可低接但不適合追高，是操作上應注意的事情。選股上，大盤如果暫時休息的話，那權值股漲勢會暫緩，接下來可持續留意在九月的半導體大展，相關的矽光子、扇出型封裝、CoWos概念股，預期會持續吸引盤面資金。

投組表現：

正達（3149）表現最佳，26日股價漲停，股價站上月線、季線，後市仍有上漲機會。

達能（3686）表現最差， 26日股價下跌4.15％，股價仍在月、季線之上，反彈可期。

盤勢預測：

在Fed 9月降息明確後，台股大盤受美股影響跳空開高，在季線附近賣盤湧出，漲幅收斂。台股大盤短期將在22,000點到22,660點之間區間震盪，多空靜待8月29日輝達第2季財報公佈。

族群方面，板卡、電競概念、軟性銅箔基板、散裝航運及記憶體模組等族群受大資金追捧，股價表現較優。

個股方面，除提前分享投資組合中的正達(3149)漲停外，擎亞(8096)為韓國三星在台主要合作夥伴，預期HBM2及HBM2e業務下半年將進入高速成長，大戶買超1800張，股價站上月線及季線，成交量溫和放大，有持續上攻的機會。吉茂(1587)主攻汽車零組件AM售後維修服務，主要營業項目為車用冷卻系統。大戶買超397張，股價在月線之上準備挑戰季線，成交量增加，後市仍有上漲的空間。承啟(2425)主要產品為主機板、顯示卡及伺服器，大戶買超256張，股價攻克月線，成交量大增，後市可期。

投組表現：

均豪（5443）表現最佳：

上周五攻上漲停今天早盤一度大漲9％再創近期新高，雖然說收盤漲幅收斂只漲3％，而創新高的拉回不用太緊張這只是短線稍微有些獲利了結賣壓不影響中長期趨勢，均豪今年打入台積電、日月光先進封裝設備，預計下半年開始出貨量會放大， 7月營收3.45億月增33.8％、年增49％，第二季EPS 0.66元創7季新高，中長線還有上漲空間。

昇陽半導體（8028）表現最差：

上周五大漲8.6％突破平台整理區，今天早上創新高也是稍微有些短線獲利了結賣壓，技術面創高的拉回是不用擔心的，7月營收3.14億月增7.1％、年增9.7％，創下14個月來新高，預計下半年比上年更好，基本面不差的狀況下，中長線還有一定的空間，可持續注意。

盤勢預測：

受到聯準會主席鮑爾上周五在全球央行年會的鴿派發言，台股今日開盤直接大漲200點開出但遇到季線關卡，明顯追價力道有點不足，最後收盤只漲82點，成交量3,470億，後續關注成交量能要能有效放大到4,000億以上才會是攻擊量能。

另外本周要關注8月29日（周四）公布的美國上周初領失業金人數，8月30日（周五）公布的美國7月核心PCE及美國8月芝加哥PMI，還有輝達財報也需要留意。

而量縮環境下一個操作口訣和大家分享「買黒不買紅」，不要看到漲去追股票利用下跌時找有題材的績優股去布局會是比較好的操作方式，本周持續留意台積電設備相關，包含CoWoS、 FOPLP、CPO矽光子等族群都可注意。

投組表現：

貿聯-KY（3665）表現最佳，基本面展望正向吸引資金挹注，預期下半年營運表現將轉強。

聯鈞（3450）表現最差，股價消化前方賣壓，並且維持在高檔震盪，正向看待後市表現。

盤勢預測：

加權指數今日收漲0.37％，量能僅3,515億元，早盤估量一度突破月均量水準4,200億元，但追價力道仍然不足，隨後量縮收斂漲幅，整體維持震盪區間；櫃買指數早盤一度突破上周高點走出最小限度多頭浪，但隨後走低翻黑，主要由櫃買權值股信驊（5274）拖累，整體上市櫃漲家數略大於跌家數，但觀察到近兩個交易日上漲的個股主要上漲為前一波沒甚麼彈到的弱勢股為主，強勢股、強彈股大多進入整理或修正。

上周五JACKSON HOLE鮑爾談話，利率政策正式轉向後，雖激勵市場上漲，但美股也並未突破整理區間，因此本周接下來寄望周三美股盤後輝達財報能否再次引領AI類股走出波段，進而帶動指數重新轉強；多空頭家數部分，短線多空頭家數持續多方擴張，但短線多頭力道放緩，長線多空頭家數則維持收斂空方力道，整體結構維持正向。

今日強勢族群為IC通路商威健（3033）漲6.94％、文曄（3036）漲6.36％；電腦板卡華擎（3515）、映泰（2399）、撼訊（6150）、青雲（5386）皆漲停；金融股新光金（2888）漲4.42％、國泰金（2882）漲3.9％、元大金（2885）漲3.56％。