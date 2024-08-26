寒舍餐旅（2739）今（26）日舉辦法說會，董事長蔡伯翰表示，2024年上半年集團旗下位在台北的飯店住房率已全面恢復至2019年疫情前水準，甚至相比去年同期微幅增長約3至5個百分點。法人推估，下半年旺季需求依舊強勁，寒舍餐旅可望藉節慶旺季和全台最大ITF台北國際旅展助力，力拚營運成長並攀峰。

蔡伯翰表示，寒舍餐旅旗下都會觀光飯店的歐美客源已回穩約占整體的23％，成為住房率增長的主要動力。而台北喜來登的日本客源也逐步穩定約占整體20％、寒舍艾美的客源則有香港和新加坡各占10％，韓國客人數量也顯著增加。隨著海外旅客來台數量的增加，各館平均房價呈現穩定上升趨勢，特別是台北寒舍艾美酒店，今年上半年平均房價達9,484元，超過2019年疫情前的水準，顯示市場需求強勁。

蔡伯翰指出，寒舍餐旅對營運前景樂觀，隨著政府持續推動觀光政策，以及觀光業者積極促進國際交流的努力，來台團體旅客有望加速回流，同時寒舍餐旅也將針對韓國市場進行積極推廣促銷。蔡伯翰並表示，寒舍集團正在積極洽談多個海內外的經營委託案，這些新項目預計將進一步擴展寒舍餐旅的市場占有率，並提升品牌能見度。

受惠第一季旺季與第二季電腦展和母親節加持，加上業外投資效益，寒舍餐旅上半年累積營收為25.05億元，年增8.82％，稅後純益5.19億元，年增328.93％，每股盈餘5.67元。

寒舍餐旅集團近期積極推動多元化營運策略，透過與星級主廚合作，提升餐飲的多樣性，吸引更多客層。今年上半年，台北喜來登的SUKHOTHAI餐廳特別邀請泰國米其林一星餐廳Khao (Ekkamai) 的行政主廚Nattakit Kallayanamitr（Chef Toei）進行為期兩個月的廚藝交流，相比去年同期成功帶動業績成長約20％。此外，台北寒舍艾美酒店上半年推出兩個新餐飲品牌包括「DRIP ＆ DOUGH」鎖定信義區上班族，自4月開業以來，每月為飯店貢獻約110萬元，較去年同期的外賣店成長約10％。「TIPSY Sparrow」則由米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」的主廚李皞與冠軍調酒師余瀚聯手打造，成功吸引商務與年輕客群，自5月開幕以來，假日訂席幾乎全滿，受限於人力，目前僅提供晚餐服務，但每月仍為飯店帶來約300萬元營收，預計在第四季前午餐全面營運後，月營收有望攀升至5百萬至6百萬元。

下半年，寒舍餐旅將計劃進一步強化與米其林主廚的合作，台北喜來登大飯店的安東廳、比薩屋以及台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜等餐廳，都將推出米其林客座活動，持續為客戶帶來高品質的餐飲體驗，並期望藉此進一步提升業績。