專業微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）子公司GKBio獲得由中華民國全國商業總會主辦的「第六屆品牌金舶獎」，充分展現出GKBio作為世界級保健食品品牌的實力，全宇無論是在本業或是新佈局的產品線上，均抓住市場定位、成功嶄露頭角，為將來營運成長奠定堅實的基礎。

全宇生技目前主運用於農業及產業廢棄物循環，集合生物科技、綠色農業、循環經濟、環保概念及南向先驅之五大核心優勢的企業，主營運地在馬來西亞，產品為微生物生化複合肥料，並供給當地大型棕櫚樹種植企業，銷售市場擴及馬來西亞本地、菲律賓、印尼、越南與台灣等東南亞地區，也是首家在馬來西亞採用有益微生物加入肥料之企業，近年更開發出防治有效抗病蟲害之生物複合肥料產品，並逐步規劃拓展海外戰略性生產基地。

全宇耕耘保健食品業務多時，自2020年開始以自有品牌GKBio販售以來，每年銷售都以超過100％的速度成長，近日更獲得中華民國全國商業總會主辦的「第六屆品牌金舶獎」殊榮，並由董事長彭士豪親自來台領獎，彭士豪表示，未來GKBio品牌將以馬來西亞為核心，逐漸拓展至越南市場發展，並開發多元新產品，逐步帶動集團營運向上成長。