永和大陳地區公辦都更案總計有7個更新單元，其中被視為最後一塊拼圖的單元1及單元4，上半年正式公告招商，估計兩案總銷未來分別有300億元，為雙北市近年難得一見的大基地公辦都更案。
皇翔成功得標的單元4，基地面積達3,817坪，土地使用分區為住宅區，採權利變換方式進行都更開發。
皇翔（2545）今（26）日宣布，成功獲選為「新北市永和新生地(大陳地區)更新單 元4都市更新案」最優申請人，也是皇翔得標永和大陳都更案的第2筆公辦都更案，單元3、單元4，都成功連莊，統統包辦。最新得標的單元4，全案基地面積達3,817坪，可望向完成大陳都更案最後一塊拼圖邁進。
永和大陳地區公辦都更案總計有7個更新單元，其中被視為最後一塊拼圖的單元1及單元4，上半年正式公告招商，估計兩案總銷未來分別有300億元，為雙北市近年難得一見的大基地公辦都更案。
皇翔成功得標的單元4，基地面積達3,817坪，土地使用分區為住宅區，採權利變換方式進行都更開發。
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