皇翔（2545）今（26）日宣布，成功獲選為「新北市永和新生地(大陳地區)更新單 元4都市更新案」最優申請人，也是皇翔得標永和大陳都更案的第2筆公辦都更案，單元3、單元4，都成功連莊，統統包辦。最新得標的單元4，全案基地面積達3,817坪，可望向完成大陳都更案最後一塊拼圖邁進。