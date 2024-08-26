永和大陳地區公辦都更案總計有7個更新單元，其中被視為最後一塊拼圖的單元1及單元4，上半年正式公告招商，估計兩案總銷未來分別有300億元，為雙北市近年難得一見的大基地公辦都更案。

皇翔成功得標的單元4，基地面積達3,817坪，土地使用分區為住宅區，採權利變換方式進行都更開發。

新北翻轉市容！永和大陳單元3公辦都更 推升區域價值
莒光園地紀念先烈節目出包！國防部證實「誤植將領照」下架
產權最複雜！永和「大陳地區3」公辦都更 2028年完工
#皇翔 #單元 #得標 #公辦都更案 #連莊
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷