2024 TRENDY TAIPEI 潮臺北將於9月2日至9月8日在臺北隆重登場，這場國際盛會將結合影視娛樂、數位行銷、科技潮流、音樂演出與跨域產業論壇，希望推動臺北成為亞洲文化與創意的中心。

活動亮點之一的 JAM JAM ASIA 將於9月7日至8日舉行，邀請來自亞洲各國的近50組人氣歌手齊聚臺北，呈現跨國音樂交流的魅力。參與藝人包括〈晚安大小姐〉原唱 ASMRZ、魏如萱、鄭宜農、康士坦的變化球、冰球樂團及理想混蛋等，還有來自泰國有著破億流量單曲的樂團 Polycat、Only Monday、人氣樂團 Cody·Lee (李)等多組人氣樂團集結臺北，一起開唱！

JAM JAM ASIA 將於9月7日至8日舉行，邀請來自亞洲各國的近50組人氣歌手齊聚臺北，呈現跨國音樂交流的魅力。(臺北市政府文化局提供)

潮臺北 潮流創意PLAY

這次共有13項主題活動，活動以“放電”和“充電”為策劃主軸，包括超過百場音樂演出和50場論壇與講座，通過科技創新，打造出獨特的多元文化體驗，展現臺北的創新精神。潮臺北也陸續公布了星光熠熠的演出陣容，吸引各界關注，預計將掀起一股熱潮。

從大型演唱會到小型音樂會，上百組的音樂現場接力演出，從JAM JAM ASIA、臺北音樂不斷電、臺北爵士音樂節到潮臺北之夜，融合各種類型音樂和演出型態的現場演出，邀請國內外的音樂人、樂團，其中JAM JAM ASIA作為2024 TRENDY TAIPEI的年度重頭戲，將於9月7日至9月8日舉行，邀請超過50組亞洲各國人氣歌手齊聚臺北，共同創作和演出，促進音樂交流，成為亞洲音樂指標性平台。

JAM JAM ASIA 邀請超過50組亞洲各國人氣歌手齊聚臺北，共同創作和演出，促進音樂交流，成為亞洲音樂指標性平台。(臺北市政府文化局提供)

今年演出陣容包括〈晚安大小姐〉原唱ASMRZ、魏如萱、鄭宜農、康士坦的變化球、冰球樂團及理想混蛋等臺灣知名音樂人，展現跨國音樂交流的魅力。門票現已開售，歡迎至KKTIX及全臺 全家便利商店購票，以免錯過這場年度盛會。

針對流行音樂產業，臺北流行音樂中心也首次舉辦「TAIPEI MUSIC EXPO」，將打造各大音樂節、唱片及經紀公司品牌交流平台，從臺灣流行音樂產業需求出發，包含音樂創作、製作、演出、樂手到娱樂經紀、國際與本土唱片公司、演唱會製作、音樂節策展公司，串連整個音樂文化產業共同參與布展，以深度媒合為目的，並加入歌迷粉絲需求的特別展覽。

臺北流行音樂中心首次舉辦「TAIPEI MUSIC EXPO」 (臺北市政府文化局提供)

今年也與臺北市在地音樂空間合作串連舉辦《潮臺北之夜TRENDY TAIPEI LIVE》邀請不同音樂風格的樂團、創作者演奏他們的作品，九月份邀請大家一起聆聽現場演出，讓整個城市沉浸在歡樂與音樂之中！漫步在臺北街頭，不管是LIVE HOUSE、音樂餐廳、展演空間，都有可能遇見、聽到屬於自己喜愛的音樂演出。

此外，活動還將包括亞洲影視內容峰會、數位亞洲大會、台北電影學院、魔力臺北等多場專業知識與產業交流的論壇，結合音樂、影視、創新科技等多個領域，為市民和國際觀眾帶來一場多元精采的文化盛宴。今年臺北市政府文化局也橫向整合跨局處合作協助「臺北秋季程式設計節」跟「台北創新創業總匯」活動探討科技與產業創新，透過競賽透過競賽獎勵方式，以提升市民服務體驗。

《數位亞洲大會》（DigiAsia）是亞洲地區最具指標性的數位與創意國際盛會。 (臺北市政府文化局提供)

更多活動消息、音樂演出和產業論壇等相關售票資訊將陸續公布，請持續關注TRENDY TAIPEI潮臺北官網及TRENDY TAIPEI潮臺北粉絲專頁。

本文章內容由「臺北市政府文化局」提供。