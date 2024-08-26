原國民黨中央黨部大樓，遭不當黨產會認定是不當取得財產，處分追徵11億3972萬9956元，國民黨打官司，台北高等行政法院認為，黨產會處分如何認定國民黨土地及原建物，係以「交易時顯不相當之對價」所取得，此攸關黨產會追繳原告其他財產價額有無理由之判斷，仍未見敘明，判決撤銷追徵處分。可上訴。

另，國民黨「大孝大樓」2019年遭黨產會認定屬於不當取得的財產，因大孝大樓已拆除且移轉他人，黨產會追徵7.8億多元，國民黨不服提起行政訴訟，8月15日台北高等行政院認為，國民黨不是用無償或交易時顯不相當之對價取得，也不是違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式取得大孝大樓，判決撤銷黨產會處分。國民黨與黨產會的行政訴訟已二連勝。

黨產會立案調查國民黨取得北市中正區中山南路11號建物（1998年重新建造前之原建物）後，2018年7月24日認定，土地及原建物是國民黨以違反政黨本質、悖於民主法治原則方式取得之財產，並因土地已移轉於他人，原建物亦經拆除，而無法返還，黨產會於是處分，從國民黨其他財產追徵其價額共計11億3972萬9956元。