民眾黨主席柯文哲深陷假帳風暴，今(26日)又遭民進黨台北市議員林延鳳踢爆，柯花費4300萬元現金購買商辦，質疑資金來源。對此他回應稱，錢來自選舉補助款，根據民眾黨規定，3分之2補助款可以歸個人。然而，國民黨台北市議員游淑慧翻出《總統副總統選舉罷免法》有關補助款規定，嗆問柯「小黨很窮，但主席富得流油？」媒體人黃揚明挖出1月民眾黨說法，柯的選舉補助款主要會用在政黨維持營運的經費，重重打臉。

黃揚明引用《鏡傳媒》1月18日報導提到：以民眾黨為例，柯盈配拿下369萬466票，可領到約新台幣1.1億元的補助款；政黨票方面，民眾黨則是獲得304萬334票，未來4年可每年約領新台幣1.5億元。對此，（時任）民眾黨發言人李頂立說明，柯文哲的選舉補助款主要會用在政黨維持營運的經費，包含政黨、立院黨團與地方經營等等，加上柯也有前往全台灣走訪蒐集民意的計畫，另也會將部分用作公益使用。

「這是今年1月大選過後的報導，當時民眾黨發言人可沒說1/3屬於民眾黨、2/3屬於柯文哲個人使用喔…！」黃揚明強調，另外，這筆7千多萬的款項既然民眾黨同意歸由柯文哲個人使用，那麼他愛怎麼用，確實沒人管得著。可是，不需要說什麼是仿照藍綠兩黨總統候選人做法購買個人辦公室，「除非你能舉出有誰買房地產，否則柯只是亂牽拖別人！」

網友表示「事實證明，民眾黨的規定，最後只有阿北一個人說了算，當然也包含＄＄」、「接下來可以繼續拗，說那個辦公室是要成立公益單位做善事」、「阿伯趕緊辭主席吧，否則要亡黨了」、「超爛的回應，這樣可以做台北市長？毫無擔當」、「就是那麼好康，他才會不要做醫生」、「如果是登記在柯名下，代表以後柯不從政房子變柯個人所有？選舉花別人的錢，選完還賺一大筆？如果是這樣比垃圾不分藍綠還不如」。