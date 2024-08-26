墾管處與南灣業者訂定契約，針對沙灘清潔維護與陽傘皆有管理。（資料畫面／羅琦文攝）

墾丁近來話題不斷，旅遊品質引發熱議。（資料畫面／羅琦文攝）

墾丁旅遊掉出國旅熱門景點10名外，而近來從陽傘占用沙灘、高消費等事件引發熱議，讓網友紛紛批評「去墾丁比出國貴」，在地業者紛紛抱屈提出說明，屏東縣政府也呼籲，希望國人能夠平衡看待問題。

網友熱議墾丁沙灘的「插傘事件」讓遊客不願再到墾丁。墾管處表示，各遊憩沙灘皆有規範業者，不得以陽傘強占沙灘，進行制度化管理並訂有契約，業者須負責沙灘清潔維護，基於使用者付費原則，須年繳6000元給管理處，同時有預留遊客使用陽傘的空間，遊客亦可自行帶傘於該區使用，業者不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開。

墾管處指出，南灣沙灘在去年4月對外公開招標，3家水上遊憩業者取得經營權，未來白砂及帆船石沙灘也將採取此模式委外經營。近日則偕同保七第八大隊，針對轄區白砂、南灣、船帆石等沙灘進行全面巡查，並向業者提出勸導，目前當地現況已有改善，墾管處也將持續強化管理。

有網友認為一年6000元權利金，一周就賺回來。南灣潘姓水上活動業者指出，墾丁旅遊有淡旺季，一年頂多只能做4個月，10月過後有落山風，平日也要維護沙灘環境，颱風過後，垃圾，漂流木出現，都要靠人力搬運，沙灘溫度高溫4、50度，工作人員也要考取救生員、水上摩托車證照，這些都是成本，他們合法跟政府簽訂契約，網路上卻刻意黑化。

另外，網傳「墾丁比出國貴」，引發熱議。墾丁大街管委會主委曾春惠坦承「解釋到很灰心」，她說，墾丁在台最南端，算是偏遠地區，成本要加上運輸，例如蚵仔來自東石，需加上嘉義到高雄、再從高雄轉運到墾丁的2次運費，海產店餐廳標價也都透明化；至於住宿，大街周邊核心地區平均一晚只要2500元至3000元，平日還有999元的超低價，鼓勵大家平日來旅遊。

曾春惠說，長期以來，只要外界一有議論的地方，他們也會虛心接受、用心改善，墾丁有珍貴的自然資源，豐富的生態、美麗的景致，大家可以多到墾丁享受悠閒時光，希望大家都能支持國旅。

也有遊客指出，「看怎麼玩啦，每個人的旅遊方式不一樣」，出國也有很貴的，遊客陳先生認為，墾丁和以往的花費沒有差很多，也不認為墾丁比出國貴，「硬要去住一晚幾萬元的要怎麼比？」

屏東縣政府交通旅遊處則表示，就陽傘占領沙灘一事，將向墾丁國家公園管理處了解；有關墾丁大街傳言物價高，若屬實建議消費者可循消費者保護專線，向縣府消保官反映，縣府會依陳述內容查明。

交旅處表示，墾丁屬具知名度景點，近期頻受網友負評，希望國人能夠平衡看待問題，屏東所有在地觀光業者都很努力提升品質，包含職能改善與精進。負評報導對業者是很大的傷害，希望能讓業者在公平環境下競爭。

交旅處指出，為吸引遊客到訪，縣府開發觀光景點，也建設相關服務系統，如觀光廊道石門古戰場、牡丹、旭海、九棚等多個旅遊資訊站及出火地質公園，並辦理如「風域季」、「就是日常」，或年底的落山風藝術季、四重溪溫泉季、半島歌謠季等大型策展及活動。