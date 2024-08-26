新新併殺出程咬金，中信金控臨時董事會上周五宣布將以每股14.55元公開收購新光金，估斥資1314億元取得過半股權。歷經周末加班準備文件，26日正式向主管機關遞交投資新光金融控股股份有限公司股權計畫書，期許成為臺灣最大金控，邁向亞洲領先區域型金融機構，並協助國家關鍵產業的海外業務發展。

中國信託金控表示，國內金融業市場長期存在過度競爭、業者家數過多等問題，缺乏達到具國際競爭力的規模，中信金控擬進行公開收購新光金控股權，若收購完成中信金控與新光金控合併後總資產將達新臺幣13.5兆元，資產規模排名臺灣市場第一，合併後中信金控規模將超過渣打銀行（香港）、日本野村控股公司、新加坡大華銀行等亞洲大型金控，成為亞洲第38大金融集團，跨出國內金融業者打亞洲盃、世界盃的第一步，並滿足國家關鍵產業的跨境金融需求，協助臺灣強化資本韌性及確保供應鏈安全。

另外，中信金控可因本案通過，強化銀行、保險、證券三大業務發展，提供客戶更完整的金融服務，除銀行業務可擴大市占率之外，保險業務可藉由整併台灣人壽保險公司經驗，改善新光人壽保險公司經營績效，進而提升獲利能力，調整營運體質，至於證券業務則可補強中信金控第三獲利引擎，完善金融服務版圖。

中信金控強調看好雙方合併綜效，未來獲利成長可期，提供新光金控全體股東相對高溢價，共創未來願景。若能順利取得主管機關通過此案，必可在保障雙方股東權益、員工生計、客戶服務之前提下，完成併購計畫，以充分發揮最大綜效、創造雙贏局面。

金管會回應，確實已經收到中信金的遞件。根據計算，金管會須在9月16日前准駁。