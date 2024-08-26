在封鎖邊境4年後，兩間專營北韓旅遊的中國旅行社稍早表示，北韓計劃於今年底重開國門，迎接海外遊客。然而，專家警告稱，遠赴北韓觀光的旅客可能面臨政治緊張局勢及嚴寒冬季的雙重挑戰。

2020年初，北韓因疫情爆發迅速關閉邊境，2023年恢復國際航班，且在今年2月約有100名俄羅斯遊客參加旅行團。據先前報導，首批遊客觀光範圍僅限鄰近中國邊境的三池淵，這座城市被北韓定位為「社會主義烏托邦」和「文明山城的典範」。然而，專家對此計劃持保留態度，指出三池淵的惡劣冬季氣候、當地基礎設施的不足以及西方遊客對朝鮮激進化的擔憂可能成為旅遊業復甦的障礙。

中國青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）的導遊比爾德（Rowan Beard）表示：「三池淵是北韓境內較為偏遠的地區之一，我不明白為何會被選為第一個開放國際旅遊的地點」。專研北韓旅遊業的韓國慶南大學教授歐雷特（Dean. J. Ouellette）則認為，北韓政府也許只是認為該像「其他正常國家」一樣開放邊境。

中國在疫情前是北韓旅客主要來源，中國遊客佔北韓旅遊市場的90％。北韓光在2019年內就接待創紀錄的30萬名外國遊客，為該國帶來9000萬至1.5億美元（約新台幣47.7億）的外匯收入。儘管不仰賴觀光來發展經濟，但對於面臨嚴厲制裁和孤立的北韓而言，這筆收入絕非小數目。

然而，中國對北韓向俄羅斯提供武器表示保留，並對金正恩與普丁的關係保持謹慎態度。歐萊特強調：「在中朝兩國重修舊好之前，遊客人數絕不可能恢復到以往的高峰」。