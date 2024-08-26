訊聯生技(1784)26日舉行業績發表會。總經理康清原表示，上半年透過外泌體全球研發代工(Exosome Foundry)新商模，已跨領域到醫療保健、妝品製造、中醫、藥廠、芳療產業等11個業態、超過上百家客戶，半年內交易客戶數成長8倍，烘托上半年營收創歷年同期新高，外泌體業績更較去年同期成長182％。下半年將透過次世代外泌體新產品，擴大與長期結盟的近500家婦產科院所共創再生醫學新一波成長。

此外，康清原透露，子公司訊聯細胞智藥繼「生技醫藥產業發展條例」資格審定後，積極朝經濟部審查科技事業『產品開發成功且具市場性』高標準方向，擬第四季申請登錄興櫃，主導的間質幹細胞新藥BU-01臨床試驗2期收案中，外泌體乾眼症新藥ExoTear獲醫藥品查驗中心(CDE)指標案件輔導，差異化特色是擁有外泌體製備技術方法與免疫調節等5項專利，修復角膜功能，具抗發炎特性。

訊聯長期耕耘新生兒幹細胞移植治療血液、代謝異常、免疫缺陷。看好外泌體實力，訊聯跨整形外科、皮膚科、骨科、眼科、婦產科、生殖醫學等各大科別，以外泌體結合細胞治療再生醫學，展開超過10個臨床研究案，啟動再生醫學升級佈署。

康清原指出，將與全台長期耕耘的近500家婦產科院所合作，透過羊水外泌體、臍帶血外泌體，協助婦產科進行生殖醫學、卵巢早衰、子宮內膜過薄、陰道緊實、妊娠紋、產後落髮、皮膚炎症等臨床研究，並透過次世代外泌體系列新品，提供全新的加值服務，搶攻再生醫學新商機。

此外，隨著明年將進入超高齡社會，逆齡經濟、各種未被滿足醫療需求，推升再生醫療市場擴張，訊聯「特管辦法」至今獲衛福部核可計畫已達56案，脂肪幹細胞案全台獲准最多，統計到6月底，脂肪幹細胞收案人數也是最多，高達全台收案量8成。其中，以退化性關節炎的市場需求最為強勁，成效良好，治療後追蹤一年疼痛指數下降6成，膝關節功能提升7成。

康清原認為，全球再生醫療市場前景可期。據marketwatch市調，預計十年後，2033年就將達5,317億美元，2024年至2033年複合年增長率為32.4％。