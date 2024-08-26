桃土地公民俗藝術節9／7、8登場，明華園酬神戲、如果兒童劇團親子戲免費看。(蔡依珍攝)

桃土地公民俗藝術節將登場 明華園、如果兒童劇團輪番上陣

桃園土地公廟冠全國，已連續第17年舉辦「土地公民俗藝術節」，今年除將邀請國內外近200尊土地公神尊參與，數量創歷年新高，活動也更豐富多元，9月7日有踩街、社區嘉年華和明華園日字戲劇團演出酬神戲《天子翻江龍》，8日則有乞龜求壽桃、跳蚤市場和如果兒童劇團親子劇《神仙來幫忙》，精彩可期。

市長張善政表示，桃園市有2000多座土地公廟，數量全台第一，市府每年都在農曆8月15日土地公聖誕前夕舉辦「土地公民俗藝術節」，今年將於9月7日至9月8日舉辦，邀請國內外近200尊土地公神尊，包含屏東車城福安宮以及來自馬來西亞檳城的伯公廟，皆會遠道而來共同參與，是活動舉辦17年以來參與神尊數量最多的一次。

張善政指出，本屆活動內容精采多元，包含9月7日下午踩街、隆重的「主獻大典」，還有「我愛土地公-社區嘉年華」表演，以及晚上由明華園日字戲劇團上演的酬神戲《天子翻江龍》；9月8日上午舉行「三獻法會」、下午則安排「乞龜求壽桃」及發送米龍平安米活動，以及同步進行的「木作文創展售暨舊愛跳蚤市場」，晚上則由「如果兒童劇團」帶來精彩的《神仙來幫忙》親子劇。

張善政也感謝桃園大廟景福宮及南僑集團贊助本次活動，並肯定桃園信用合作社理事長蘇家明時任桃園市長時努力促成土地公文化館，未來市府將持續與桃園市土地公文化協進會積極合作，讓土地公民俗藝術節辦得一年比一年好，打響桃園土地公民俗藝術節名號，成為全台最矚目的民俗文化慶典。

文化局表示，2024土地公民俗藝術節以「Taoyuan, Nice TU See You」標語為主題，邀約全台土地公廟來桃園與廣大信眾聚首同樂，今年盛況突破以往，歡迎市民朋友共襄盛舉，體驗多元的民俗文化。更多活動詳情可至土地公民俗藝術節粉絲專頁或桃園市土地公文化館官網查詢。