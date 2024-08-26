蝦皮購物獨家攜手即時貨運平台Lalamove祭出千元配送金回饋，完成指定挑戰、9/9當日下單或收看跨夜直播，有機會輕鬆入袋超值回饋。
據蝦皮購物觀察，每到購物節用戶皆以高單價的「3C家電」、日常須不斷回購的「美妝保健」、「居家生活」用品為購物首選。蝦皮購物攜手超過50大品牌針對熱銷排行榜祭出優惠。
下半年電商購物節火熱開打，蝦皮購物「9.9超級購物節」搶先8/26至9/8祭暖身優惠，「全站0元起免運吃到飽」，加碼再推「集點換購9元起」，分享最高領500蝦幣、900元優惠券通通免費換，價值近５萬元的輝葉律動奇機2.0還有機會以不到萬元的價格帶回家。
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