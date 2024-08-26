新台幣近期拉出一波長紅，反應上周鮑爾談話，美元繼續回落下，26日盤中直接站上31.7元價位；拉長看整個8月以來表現，新台幣累計已經正式漲破1元，累計升幅達1.019元，成為今年以來最強單月漲幅，月底出口商陸續進場拋匯，不排除單月升幅再擴大。

匯銀主管分析，鮑爾談話後亞幣26日都走揚，不只新台幣強彈，包括日圓、人民幣兩大幣貶扮演領頭羊，帶著其餘幣別走強，而早盤在外資匯入下，也帶動一些出口商的恐慌性拋匯潮；不過，由於匯價一下子漲了2角，後續買盤進駐後，又把匯價打回31.8元左右，一路在區間盤整至收盤。

而觀察近期央行操作，似乎盤中不見角色。匯銀主管認為，央行近期策略是避免盤面上一面倒，都是提供流動性為主，觀察盤中有些出口商在31.9元時，一直進場跟著丟美元，就怕場面一發不可收拾，央行盤中都有進場調節管理秩序。

至於出口商拋匯能否延續，匯銀主管指出，除了月底實質拋匯需求，近期美元指數已跌了一大段，後續可能跌深反彈，出口商也不排除趁美元反彈之際進場拋匯。

根據央行統計，美元指數大跌下，26日亞幣齊漲，日圓狂升1.34％、新台幣升0.5％、韓元升0.42％、星幣漲0.37％、人民幣漲0.22％。

匯銀主管認為，近期亞幣漲勢主因美元走弱，新台幣也因而大幅升值，後續就看有無其他官員發表談話，但由於市場對降息看法大致篤定，本周市場改為觀望個人消費支出物價指數（PCE）及輝達財報，除非大幅偏離市場預期，否則新台幣仍應會是緩升格局，持續往31.6元方向測試。

另，對於美國降息預期，匯銀主管解讀，市場部分預期降息2碼太樂觀，應還是以1碼為主，主因先前聯準會用高利率壓抑通膨，假如此時又一次降2碼，等於是拿石頭砸自己的腳，且由於時序接近美國大選，降1碼的機率較高。