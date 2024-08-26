高雄順應新課綱將新住民與納入語文學習範疇，已推出7國語言，已開出超過1000班課程，為鼓勵再台積極推廣新住民文化的教師，今年舉辦首屆「雄新獎」，3名新住民教師獲獎，其中武綺綿老師剛來台聯中文都不會，積極學習到成為老師傳授越南語，甚至完成高師大研究所學業。

高雄市教育局長吳立森表示，十二年國教課程綱要將新住民語文納入語文領域的學習範疇，高雄市語文課程在國中小已廣泛開設，包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓與馬來西亞等7國語文，至今已開出超過1000班，

吳立森也說，目前共有77位優秀教學支援教師持續投入教學現場，以傳承新住民子女原生國語文學習，幫助更多學子認識與探索不同國家的語言，為表揚新住民語文教育與文化推廣優秀教學支援教師，於今年舉行高雄市第一屆「雄新獎」頒獎，有武綺綿、黃玉芳與娜緹雅3位新住民語文教師獲獎表揚。

其中獲獎的老師武綺綿，剛來台時對中文一竅不通，為融入台灣環境，一邊學習中文一邊工作，從國小補校開始就讀、讀到國中補校到空中大學，甚至到今年已完成高師大研究所學業，正在修習教育學程，完整經歷台灣學制。

為改變不少人對新住民的刻板印象，在先生與家人的支持，她於2018年參加東南亞語教支人員培訓，在108課綱實施之初，就到學校教授越南語，希望孩子將來能因為多會一種語言有更多的選擇，不要像她當初因語言障礙遭遇困難。

新住民老師黃玉芳來臺後曾擔任翻譯，協助新住民移工朋友適應臺灣的環境與生活，感受到新住民二代在生活上與工作上遇到不少問題，又因全家都是老師，因此決定投入教育工作一圓當年的老師夢，並透過自製設計的YouTube教學頻道，涵蓋教學、文化交流與活動分享等多元主題，成為新住民教學支援教師的網紅「新」勢力。

娜緹雅則是是高雄市為數不多的泰語教師，畢業於泰國國立農業大學，曾留學南非，去年剛取得高師大東南亞學碩士學位，目前正在中山大學中國與亞太區域研究所進修博士課程，擁有豐富的學術背景，她還擔任國立教育廣播電台「幸福南台灣」的主持人，分享她在多元文化推廣方面的心得與經驗。