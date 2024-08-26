國產署今日表示，為了活化國有土地，未決定開發或者標脫的土地，可以招選民間業者辦理平面式收費臨時路外停車場，截至2024年7月，國產署已經有201處國有土地，面積41.52公頃，辦理平面收費停車場，以去年來說租金收入有1.04億元進帳；今年前7月也有4837萬元。

國產署辦理平面市路外收費停車之作業作業方式有二，一是國產署各分署委託各級政府機關，由各級政府機關負責規畫停車場，以出租的方式公開招選廠商投資經營，收益由雙方分收，租金國產署分65％、地方政府分35％。二，由國產署自行工招商，與具有專業能力的民間合作闢建停車場經營使用，各分署自由公開招商。

根據統計，目前還存續的停車場屬於委託地方政府招商有196處，面積有40.5公頃；而自行招商有5處，面積1.02公頃。而委託地方政府部分，新北市是最多的，有46處面積8.3公頃、台中市26處面積5.3公頃、高雄市21處，面積3.6公頃。至於屬於國產署自行招標，台北市2處，面積0.35公頃；新北、台中與花蓮各1處。

而國產署今年5月也給予彈性空間，屆期給予延長續約，契約最長累計6年。根據統計，財政部國產署委託或自行招商方式辦理平面式收費臨時停車場案件，以今年前7月已經收到4837萬元；去年收取1.04億元。