中華隊榮獲亞錦賽U17混雙金牌與銅牌 。（中華羽協提供）

在中國大陸四川成都舉行的2024亞洲U17暨U15青少年羽球錦標賽，中華小將們拚下2金2銀4銅，堪稱本屆賽事最大贏家。

這項亞洲青少年羽球錦標賽 ，分別有地主大陸、印尼、印度、韓國、馬來西亞、阿聯酋、越南及中國香港等12個國家地區報名，共有344名運動員參加，中華隊在U15男子雙打以及U17混雙兩項賽事拿下金牌，U15男子單打以及U15混雙兩項則是拿下銀牌，U17男單，U17男雙兩組選手以及U17混雙一共拿下4面銅牌。

中華羽協表示，這場比賽是亞洲地區最高水準青少年賽事，也是檢驗亞洲各國羽球年輕儲備戰力的培養成效，中華隊代表團由中華羽協副理事長楊文芳率團參賽，延續在巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟奪金的光榮，U15男雙組合高恩麒與陳渝享在冠軍決賽，以21比23、23比21、21比14力退大陸組合鄭宇浩／劉運壕，為中華隊拿下金牌。

另外一面金牌則是U17混雙賽事，中華隊的混雙搭檔林聖茗／廖品蓁，在決賽對決大陸馮奕朗／潭可萱，以21比17、19比21、21比19，驚險擊敗對手拿下金牌。