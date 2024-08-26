凱米颱風造成彰化縣多處地方淹水嚴重，議員周君綾說，嚴重淹水讓民眾連回家之路都走不回去。（翻攝彰化議會網站／葉靜美彰化傳真）

凱米颱風造成彰化縣內多處地方嚴重淹水，多位縣議員在26日議會臨時會中提出質詢要求改善，由於水資處認為淹水是因強降雨，排水系統宣洩不及所致，引發議員凃淑媚等人炮轟，並要求訂出短中長期治水措施，縣長王惠美表示，近期內將先行辦理浚渫、動用560萬元經費改善沿岸閘門。

對於和美及頂番婆部分地區在凱米颱風來襲期間大淹水，縣議員周君綾在質詢時表示，洋仔厝溪溢堤淹水，洋仔厝溪道路工程也被底泥淤積，民眾連回家之路都無法走，以往附近根本沒淹過水，質疑是否和工程有關，認為縣府應將心比心處理淹水問題，不應推給天災。

凃淑媚也說，安東二排原本12年來並沒有什麼大水災，水門和抽水站要審慎評估要不要做，縣府要有短中長期治水計畫，並強調，從去年4月到今年7月已發生過3次嚴重強降雨，造成淹水，她去年就建議要做水門，但至今水門也都還沒做。

縣長王惠美表示，近期內將由水資處先行辦理浚渫，如果再遇到下雨的時候，可讓水流更順暢；而有關沿岸8個自動閘門的部分，總共要560萬元的經費，將先行來處理。

水資處表示，未來洋子厝溪的整體治水計畫，短期內將增設匯入安東二排渠道水閘門，沿鹿港頂番及和美南佃地區的河段，增配置抽水機備用，所屬河道清淤及雜草清理應定期由農水署、縣府水資處及各公所加強辦理。中期方案將評估利用洋仔厝溪南岸新、舊人和橋間水利用地，加大河寬以增加通水斷面，重新檢討區域排水治理計畫，提高防洪標準系數(含加高溝牆)。長期治本方案則是在縣府正積極辦理的「水五金田園生產聚落特定區」新定都市計畫納入全區域排水通盤檢討並規畫雨水下水道，徹底解決鹿港頂番及和美南佃地區排水問題。