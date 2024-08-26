多檔擁有壽險公司的金融股單日大漲3％以上，包含新光金4.41％、國泰金3.9％、三商壽3.57％、元大金3.55％、富邦金3.25％、台新金3.09％。而聯邦銀、玉山金、國票金、群益證、上海商銀漲幅也都在1.5％以上。

其中，26日表現中，富邦金股價重新站回90元大關之上，而併購相關的新光金成交量爆出153萬張、中信金14.89萬張、台新金10.3萬張，衝上26日上市金融股成交量前三名。

法人分析，目前金融股有三大利多可望續漲。一是美國即將進入降息循環、美國債券殖利率走低，有利金融業資產價值回升。二是國內不動產授信水位逼近法定上限，帶動市場利率揚升，有助銀行業存放利差擴大。三是國內金融併購案激勵下，金融股先行上演併購預期行情。

整體來看，台灣經濟受惠AI熱潮，加上下半年為出口旺季有助帶動銀行放款動能，壽險業則可望受惠美國即將進入降息且海外資產評價回升，證券業隨股市熱度持續上升，預期金融股將會續強。