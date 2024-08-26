東生華 (8432) 表示，次世代基因檢測 (NGS) 技術取得重大進展，台灣第一篇以肋膜積液的癌液準(AlphaLiquid 100) 液態切片技術在新診斷非小細胞肺癌 (NSCLC) 病人方面展現出高度的精準性，研究成果榮登國際期刊Molecular Diagnosis ＆ Therapy。

東生華總經理楊思源指出，這項技術突破傳統細胞塊檢測的限制，成功識別出超過92％肺癌驅動基因突變，包括EGFR、ALK、ROS1等常見的基因突變，以及非熱點區域的EGFR突變、KRAS突變、MET exon 14跳躍突變、NRAS突變、BRAF突變以及ERBB2擴增等罕見突變。相較之下，傳統細胞塊檢測僅能檢測到約51％的突變，顯示液態切片技術在靈敏度上的顯著提升。

更重要的是，即使在腫瘤細胞含量極低的樣本中，液態切片技術仍展現出驚人的檢測能力。研究顯示，樣本中有82％的患者惡性胸水(MPE)腫瘤細胞含量低於10％，甚至最低只有1％，但使用液態切片分析後，仍成功檢測出高達92％的患者的腫瘤基因突變。

楊思源強調，這項技術能為醫生提供更全面的基因資訊，以制定更精準的治療方案。研究中，為了驗證檢測的結果準確性，觀察到接受EGFR -TKI治療3個月後的治療反應率為97％。

此外，液態切片技術不僅適用於初診斷或產生抗藥性出現胸水的患者，若患者出現腹水或腦／腦膜轉移的腦脊髓液等體液，或欲透過血液進行檢測的患者，皆可透過液態切片技術進行檢測，讓病患不用承受二次組織侵入性採檢的風險，為患者提供更多元且安全的檢測選擇，選擇當下最適合患者身體狀況的檢體。