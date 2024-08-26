台經院表示，隨美國通膨趨緩，投資人對於聯準會（Fed）9月降息的期待增加，提升資金行情效應。今年前七月上市櫃股票日均量5,087億元，財政部則以日均量4,500億元為估算明年證交稅收基礎，相關數據顯示資金行情仍在。

台經院分析，儘管短期受美國總統大選和投資機構調整影響，市場震盪可能加劇，但是民眾對中長期投資信心不減，並將伺機加碼持股，風險承受度提升，有利券商業務拓展，是證券業者看好未來半年景氣的主因。

台經院所長吳孟道提醒，Fed主席鮑爾近日放鴿，明確表示降息的時候到了，但考慮美國通膨放緩，就業市場趨緩但仍屬強勁，美國經濟可望軟著陸，Fed降息步調與幅度可能偏向保守，未必如市場預期樂觀。

依台經院最新公布的三大產業營業氣候測驗點，製造業7月微降0.06個百分點至99點，與前一月差異不大，台經院景氣預測中心主任孫明德說明，製造業仍以資通視聽相關商品獨撐大梁，傳產相對疲弱，整體景氣續處復甦階段。

孫明德表示，台灣外銷、出口持續成長，但動力來自AI伺服器和半導體相關產業一支獨秀的表現，還沒有到百花齊放的時候，傳產仍受困於大陸生產過剩和日圓貶值等因素，表現相對疲弱。

其中，半導體供應鏈庫存去化順利，加上AI發展帶動需求，AI導入終端裝置提升產品規格，相關廠商訂單及產能利用率上揚，有3成左右的電子機械業者看好未來半年景氣。但權重較大的化工與鋼鐵業對景氣看法則分別偏向持平和悲觀。