1.盤後時段臺指期094今天18時01分(較開盤參考價) 上漲66.00點，為22,276.00點。

2.盤後時段小臺指期094今天18時01分(較開盤參考價) 上漲68.00點，為22,278.00點。

3.盤後微臺指期094今天18時02分(較開盤參考價) 上漲67.00點，為22,276.00點。

4.盤後時段電子期094今天17時30分(較開盤參考價) 上漲5.15點，為1,191.35點。

5.盤後時段小型電子期094今天18時03分(較開盤參考價) 上漲3.30點，為1,189.50點。

6.盤後時半導體30期貨094今天17時59分(較開盤參考價) 上漲20點，為6,041點。

7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天18時00分(較開盤參考價) 上漲0.55點，為181.80點。

8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天13時40分(較開盤參考價) 上漲0.37點，為39.02點。

9.盤後時段美國道瓊期貨094今天17時55分(較開盤參考價) 上漲50.00，為41,295.00點。

10.盤後時段美國標普500期094今天15時58分(較開盤參考價) 上漲7.50，為5,659.00點。

11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時04分(較開盤參考價) 上漲43.00點，為19,845.00點。

12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時20分(較開盤參考價) 上漲38.00點，為5,263.00點。

13.盤後時段富時100指數期貨094今天17時00分(較開盤參考價) 上漲14.00點，為8,365.00點。

14.盤後時臺幣黃金期貨104今天14時51分(較開盤參考價) 上漲32.5點，為9,705.0點。

15.盤後時布蘭特原油期貨114今天17時01分(較開盤參考價) 上漲2.50點，為2,492.50點。

16.盤後時台積電期貨094今天18時05分（較開盤參考價）上漲2.00點，為953.00點。

資料來源：台灣期貨交易所

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