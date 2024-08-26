31歲大陸男星黃子韜自立門戶當老闆，過去與旗下藝人徐藝洋多次被拍到一同出遊，緋聞傳了4年，直到上個月兩人終於大方在微博上正式公開戀情，遭不少網友揶揄「公開了一個大家都知道的秘密」。沒想到今（26日）再傳出好消息，黃子韜霸氣下跪，宣布求婚成功，愛情速度快到網友猝不及防，立刻衝上熱搜榜，隨著求婚成功的消息曝光，女方驚人身世也被網友挖出。

黃子韜的父親2020年因胰臟癌過世，他繼承父親留下的遺產200億人民幣（約新台幣872億），成為大陸身家雄厚的男明星之一。網傳徐藝洋的身世可是一點也沒輸，家境優渥的她從小到大被當中主疼愛，父母都是商界精英，多數網友認為她家境富裕；不過也有人謠傳徐藝洋出生於平凡家庭，只是家境一般的女孩子。據悉，網上流傳關於徐藝洋身世的說法有很多種，但本人始終未曾鬆口對外說明。

徐藝洋近年積極發展演藝事業。（圖／翻攝自微博）

事實上，演藝事業方面，26歲徐藝洋2014年加入南韓SM娛樂成為練習生，可惜最後未能如願出道，她在2018年回到大陸發展，成為黃子韜公司旗下藝人，曾參加「創造營2020」受到大批粉絲關注，雖然沒成團，但最後她以個人身分出道，積極發展歌唱、戲劇事業，也推出不少作品。

今年7月時，黃子韜官宣與徐藝洋戀情，曬出在夕陽下擁吻的照片，發文寫下「願我們永遠是我們」，兩人公開後愛得高調，不時撒狗糧放閃，時隔一個月4，今（26日）黃子韜曬出一段影片，開心宣布求婚成功，霸氣問：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」，徐藝洋感動爆哭回應：「我敢！」，接著兩人甜蜜接吻，唯美畫面立刻衝上微博熱搜，引發許多網友留言祝福。