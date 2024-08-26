許多人都希望平時能吃到好吃的便當。一位女子近日分享，某公務機關的主管要求她同事訂會議便當，「麻煩便當精選一下，不要太難吃，到時候氣氛僵掉」，讓平時受到主管言語霸凌的同事相當緊張，貼文曝光後引發熱議，許多人認為主管相當有問題，但也有人坦言便當的確很重要。

原PO在Dcard發文表示，她的同事被主管交代訂會議便當，不過主管提出相關要求，除了便當不能遲到以外，「麻煩便當精選一下，不要太難吃，到時候氣氛僵掉」，同事詢問主管有沒有推薦的店家時，主管卻反嗆，「我讓妳精選，妳反回來考我嗎？先動一下腦筋，再問問題」、「麻煩妳就是精選便當，我講在前面，責任就在妳這邊，不要到時候客人覺得不好吃，妳就說是某某某推薦的」。

原PO指出，她第一次聽到會議會因為便當難吃而僵掉，「請問訂的不好吃，會出什麼事？」，同時也相當好奇，「好吃的定義，法規哪一條有明文規定？便當不好吃責任在我同事，想請問這會涉及恐嚇嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「這科長一定不好相處，貪吃又怕被發現」、「這科長是在搞笑嗎？便當好不好吃超主觀，第一次聽到訂到不好吃的便當還要負責」、「100元還談什麼精選，還活在過去嗎，有夠腦」；但也有人坦言便當好不好吃很重要，「警察會耶，蠻在意便當的」、「我以為常態欸，我家附近的公家單位長官也很在乎便當好不好吃…」。

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