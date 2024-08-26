總統賴清德上任即將屆滿一百天，美麗島電子報今（26）日公布八月份國政民調，民調數字創下新高，執政滿意度和信任度分別為 54.4 ％及 58.9 ％，其中在 20-29 歲的年齡層間，信任度更高達 60.3％ ，顯見賴清德針對年輕世代的政策耕耘有成。

綠委黃捷針對民調分析，認為青年支持度持續上升，和賴政府積極推展「投資未來世代」政策，有相當大的關係。

黃捷表示，總統上任三個月內，針對青年相關議題相當注重，也非常關心青年居住環境，尤其是租金補貼政策，在青年有感度高達七成以上。黃捷認為，此政策對青年有非常實質的幫助，「這也才是真正的居住正義。」

除此之外，黃捷也指出，青年支持度提升另一項關鍵原因，是針對青年族群心理健康的「年輕族群心理健康方案」，提供15歲到45歲的民眾每人3次免費心理諮商。賴清德要投注資源，提供像是對於30到45歲的三明治族群更好的服務，這些三明治世代肩負著家庭經濟與照顧的雙重壓力。

黃捷進一步說明，此方案去年上路後，就受到相當多年輕人關注，此政策更進一步擴大，從 15 到 30 歲，如今拓展到 45 歲，顯見賴政府對心理健康議題的重視，也成功打進年輕人的心，期以此減輕三明治世代的負擔壓力。