機捷A5泰山站手扶梯維修中。（新北市議員李宇翔辦公室提供）

機捷A5泰山站電梯8月23日維修完畢，恢復正常。（新北市議員李宇翔辦公室提供）

機場捷運A5泰山站的手扶梯自今年5月起屢次故障，至今已逾3個月仍未徹底修復，引發當地居民強烈不滿。近日，因豪雨導致站內漏水，電梯也隨之停擺，讓許多依賴電梯的乘客陷入困境。民眾紛紛在社群平台上發文抱怨，新北市議員李宇翔更直指市府管理怠慢，形同將泰山居民視為次等公民。對此，新北市捷運局表示，已要求維護廠商持續進行檢修，目前並將檢修情形反應回報原廠尋求解決。

根據民眾在臉書社團的貼文，1名患有貧血且正在接受化療的旅客，日前在泰山站下車時發現電扶梯和電梯同時停擺，無奈只能忍痛提著沉重的行李步行下樓。該名旅客表示，這樣的情況對身體虛弱的她來說無疑是一種折磨，幸虧有好心人主動幫忙，才讓她得以順利下樓。

此外，其他乘客也紛紛反映，由於4號出口的電梯維修、手扶梯也因保養而無法使用，讓不方便爬樓梯的民眾深感不便。民眾嘲諷地稱，這恐怕是台灣最容易故障的1個捷運站。

針對手扶梯問題，捷運局指出，故障原因包括設備短路、機板損壞等，並已要求維護廠商加快進行修復。經洽購置新品更換後於8月5日開放運行，惟修復過程中仍不時出現異常停機情況，目前正持續洽國外原廠尋求徹底解決方案。電梯部分則因8月20日豪雨導致機坑抽水不及，設備浸水故障，經緊急維修後已於8月23日上午恢復正常使用。捷運局也建議手扶梯惟未修復前，建議旅客可多利用電梯。

李宇翔對此表示，A5泰山站是泰山居民賴以通勤的重要公共運輸系統，然而市府對於站內設備的管理卻顯得敷衍，頻繁的設備故障與管理不善已讓居民深感不安。他呼籲市府應加強管理，儘快改善手扶梯與電梯的運行狀況，還給泰山居民應有的公共服務品質。