有護國神山之稱的台積電已經在高雄煉油廠西區展開整地作業，但在26日上午，工作人員卻發現疑似AN／M65式、重1000磅的空用炸彈殘體一個，當地派出所通報軍方處理，於下午送至左營區未爆彈庫房暫存。軍方與警方晚間證實此事。
整地人員在發現此未爆彈之後，楠梓警方及通報軍方處理，陸軍八軍團說，發現的事炸彈殘體，並非整顆炸彈，初步判定此殘體炸彈已經嚴重生鏽，沒有安全疑慮。
高雄市政府權責單位工務局說，此事由軍方全權處理。警方獲報到場時，警員擔心炸彈爆炸，所以沒有靠近，只在煉油廠外維安。
有護國神山之稱的台積電已經在高雄煉油廠西區展開整地作業，但在26日上午，工作人員卻發現疑似AN／M65式、重1000磅的空用炸彈殘體一個，當地派出所通報軍方處理，於下午送至左營區未爆彈庫房暫存。軍方與警方晚間證實此事。
整地人員在發現此未爆彈之後，楠梓警方及通報軍方處理，陸軍八軍團說，發現的事炸彈殘體，並非整顆炸彈，初步判定此殘體炸彈已經嚴重生鏽，沒有安全疑慮。
高雄市政府權責單位工務局說，此事由軍方全權處理。警方獲報到場時，警員擔心炸彈爆炸，所以沒有靠近，只在煉油廠外維安。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。