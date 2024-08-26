有護國神山之稱的台積電已經在高雄煉油廠西區展開整地作業，但在26日上午，工作人員卻發現疑似AN／M65式、重1000磅的空用炸彈殘體一個，當地派出所通報軍方處理，於下午送至左營區未爆彈庫房暫存。軍方與警方晚間證實此事。

整地人員在發現此未爆彈之後，楠梓警方及通報軍方處理，陸軍八軍團說，發現的事炸彈殘體，並非整顆炸彈，初步判定此殘體炸彈已經嚴重生鏽，沒有安全疑慮。

高雄市政府權責單位工務局說，此事由軍方全權處理。警方獲報到場時，警員擔心炸彈爆炸，所以沒有靠近，只在煉油廠外維安。