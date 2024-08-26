南韓啦啦隊女神李多慧，自2023年來台發展後，已經1年多的時間，也讓不少韓國的粉絲開始想念她。近日，就有韓國網友貼出3年前李多慧的嫩照，嚇得本人直呼：「天哪！」

有粉絲在IG限時動態曬出2021年8月時候的李多慧，可以看見當時的她，頂著一頭亮麗紅髮，以旁分、額頭全露的造型現身足球場，就連眉毛都是紅通通的，雖然戴著口罩，但依舊藏不住可愛又傻氣的模樣，對比現今的她，多了不少稚嫩感。

該名粉絲還特別標註李多慧喊話，結果本人真的轉發了，在看見3年前的自己仍充滿驚訝，「天哪！21年（的我）！」事實上，李多慧於2019年正式以韓國職棒起亞虎啦啦隊身分亮相，一出現就受到廣大球迷的關注。

李多慧見到3年前的自己，也充滿驚訝。（圖／李多慧IG）

不僅身兼籃球、排球啦啦隊，過去更是韓國知名足球隊水原現代建設的一員。值得一提的是，李多慧在2021年以紅色頭髮的造型短暫亮相。雖然當年飽受疫情困擾必須戴口罩，但李多慧的出現，仍為現場球迷帶來無比的幸福。