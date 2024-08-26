美國在台協會（AIT）今天宣布新任文化官，由曾擔任美國前國務卿凱瑞（John Kerry）特別助理的傅詩恩（Anne Foss）出任，傅詩恩擔任過歐洲暨歐亞事務局新聞官等職務，AIT也表示，「傅詩恩已經迫不及待與家人一同探索台灣了！」

AIT處長谷立言（Raymond F. Greene）今年7月接任後，其團隊也逐漸到位。AIT今天在臉書宣布，傅詩恩於今年8月19日就任AIT文化官。

AIT指出，在加入AIT之前，傅詩恩於美國華府擔任國務院公共外交次卿特別助理，她曾擔任過前國務卿凱瑞（John Kerry）的特別助理。傅詩恩擔任過的外交職務，還包括歐洲暨歐亞事務局新聞官，以及墨西哥城和里約熱內盧的副領事。此外，傅詩恩也曾於白宮行程安排辦公室任職。

AIT表示，傅詩恩來自佛羅里達州潘沙克拉市，並於佛羅里達大學取得企業學士和國際企業碩士學位。「傅詩恩已經迫不及待與家人一同探索台灣了！」