行政院會日前通過經濟部「深度節能推動計畫」（113-116年），4年將投入353億元，促進節電206億度、帶動節能投資3,266億元。國內能源技術服務領導品牌富威電力(6994)推出ESCO深度節能方案，為企業量身訂作節能專案，助國家省下40-50％節電效益。

森崴能源(6806)子公司富威電力表示，深度節能服務，從照明、空調、空壓到電力能源管理，乃至製程系統等，並建立可視覺化的能源管理系統，替企業創造40-50％的節電效率，助企業節能、減碳、降耗、增效省下大筆電費，並透過能管系統助企業更精準的管理用電。

經濟部ESCO深度節能計畫，將協助製造業、傳產改善製程設備。理論值推估，ESCO專案提高電力效率，迄2028年節電效益可達2.5GW，相當於核三廠電力。從汰換老舊設備，如冰機、馬達改成節能電器，「約可擠出5％的電」，估計明年底有1~1.2GW節電效益。

富威電力節能事業部資深經理林振芳指出，多數傳產或中小企業的冰機、空壓機、鍋爐或製程設備，大都使用逾30年仍不肯換新，即使有政府的補助，經常因投資成本效益與年限不明，投資意願不高，延宕ESCO推動進度，折損國家減碳排成效，相當可惜。

能源技術服務公司(Energy Service Company, ESCO)推動的節能措施，常以節能績效保證契約(Energy Saving Performance Contract, ESPC)，整合節能技術與資金規劃，為客戶量身訂做一套服務專案。其所需的費用除可申請補助外，亦可由改善能源使用效益中償還，較能吸引能源用戶進行節能計畫。

富威電力以近期協助某企業ESCO深度節能方案為例，透過專業評估及老舊設備更換，節能效率可超過50％，高於ESCO同業三成的平均值，連公司老闆都相當開心，省下的電力就是省下荷包，並達成企業ESG永續發展。而能管管理系統的建立也讓企業可即時了解用電狀況，找出生產線上的吃電怪獸。長期而言，不僅發揮更高的節能效益，也為企業達成淨零減碳目標邁出一大步。

經濟部郭智輝部長強調，「節能是當下最重要的工作」，富威電力提供的ESCO深度節能方案，透過汰換老舊公用和製程設備，創造40-50％節能效率，業界可洽詢02-2269-9888富威電力節能事業部，一起為節電和環境永續貢獻一份心力。