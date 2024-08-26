陸製3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後引爆熱潮，銷量在23日迅即突破1000萬套，全平台最多同時在線人數達300萬人，連日本大神級遊戲設計師小島秀夫都發動態表達慶賀，現象級熱議討論不斷。前立委郭正亮指出，至24日在《STEAM》已賣出了1410萬套，收入7億6500萬美元。

郭正亮今(26日)在《亮點交鋒》節目提到，《遊戲科學》創始人馮驥自己也提到，這個現象跟中國大陸經濟崛起是有關的。投資銀行高盛集團也做了一個報告，他用保守的「7倍轉換率」來看，就是從遊戲平台《STEAM》的PCCU到個人電腦PC銷售量的轉換，認為《黑神話：悟空》在《STEAM》會售出超過1200萬套，收入會超過30億人民幣，這是保守估計；樂觀情況可以賣到2000萬套，收入超過50億元人民幣，還沒算其他平台。

「這在中國大陸來講，是一個新的藍海產業的創造！」郭正亮表示，大陸遊戲市場有70％是手機的遊戲，而他現在開始進入單機、遊戲機，比如說PS、XBox等，還會變成潛在的電影產業、音樂產業等等。自己一直用「厚積薄發」這個詞，來形容中國大陸經濟、科技崛起的現象，因為這個詞最能夠掌握它的精義，就是到了某個時間點，條件匯聚了，他就會產生一個新的領域、新的產業、新的產品。

「我這邊的資料，我唸給大家聽，這個是《STEAM》的統計。」郭正亮指出，目前到24日，他已經賣出了1410萬套！這相當可怕。收入已經高達7億6500萬美元（約合54億4680萬人民幣，243億7290萬新台幣），這一定是今年度最成功的3A遊戲，這已經確定了。有97％的人給予高評價。

郭正亮回覆網友留言時，有人說下一部可以做軒轅跟蚩尤的故事，「我是建議他做《封神榜》啦，《封神榜》比較有意思！」郭正亮直言，而且通常也有人會做「悟空二」，比如說《魔獸》出了多少集？下一集可能就不是黑神話了？因為第一集都是給人家比較陰暗，感覺應該是在山西弄的？他可以跑到更...中亞？比方說印度人也在那邊講：我們也有猴神哈努曼！所以也不一定侷限做中國文化要素。

「絲綢之路也是東西文化交流的產物，西天取經最後還是到了天竺，那也是印度。」郭正亮強調，所以他可以展現的面蠻多的，第一集感覺場景、走的路都比較暗，他們在山谷裡面打鬥。他其實也可以有不同的布景，事實上中國也有很多其他的故事，像大陸就拍了一大堆狄仁傑電影。