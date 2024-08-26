過往國民黨於非黨主席選舉年，全代會多在7月至9月初的時間內舉辦，今年則延至11月24日舉行，並合併國民黨130年黨慶一同辦理。黨內人士透露，10月中將迎來基隆市長謝國樑罷免案，國民黨決定先全力「固樑」，再舉行全代會，但高層認為不宜再選擇「敗選之地」的板橋第二運動場體育館，因此目前仍苦無場地。

去年國民黨全代會在板橋體育館登場，今年藍營全代會一延再延，傳出拍板11月24日登場，結合130周年黨慶共同舉辦，不過場地尚未確定。黨內人士表示，因今年沒有選舉提名、造勢要求，也沒有修改黨章等重要議案，全代會時間自然不用趕。

黨內人士透露，過去曾使用的場地通通沒有檔期，想仿照民進黨大規模在世貿舉辦，也因財務拮据受阻，最常租的板橋體育館因屢屢「敗選」遭反對，不排除在中央黨部等三地找主場，視訊連線22縣市或北中南分區連線，循疫情模式。

據了解，黨中央考量基隆市長謝國樑罷免案投票於2024年10月13日舉行，因此目前當務之急是全力「固樑」，除了事前準備場地外，還要提前寄出黨員通知等原因，最終拍板11月24日登場，且今年適逢國民黨成立130年黨慶，黨中央決定和全代會合併為一日辦理。