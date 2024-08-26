中國政府近日宣佈正在研究建立「房屋養老金」制度，將要求屋主現在先行繳費，作為未來房屋維修資金。此一消息在在微博上引發熱議，許多網民反應，人的養老金都沒著落，還得先為房子準備養老金，根本就是變相地「割韭菜」。

綜合陸媒報導，中國住房城鄉建設部副部長董建國日前宣佈，正在研究建立「房屋養老金」制度，且已經在上海等22個城市試行。現在已有繳納住宅專項維修資金，試點的重點是建立公共帳戶。這項新政策引起媒體與網路熱烈討論，討論焦點包括「房屋養老金」的用途和動機、公共帳戶的資金來源與由誰管理等等。

不少人批評該項制度是變相加徵房產稅，還有網友指責這根本是「想盡辦法割韭菜」、「我都沒人幫我養老了，我還給房子養老？」「人的養老金都沒有多少，工資也沒有多少」、「修繕房屋不應該有物業出錢嗎？年年給物業交那麼多管理費也不見他們維修了點啥？」、「70年產權叫我們給養老？」

另外有人質疑，公共帳戶宣稱是地方政府籌資，但現在地方政府面臨財政危機，官方在中國房地產「低迷到搖搖欲墜的當下」，還想到前所未見的房地產養老金制度，無疑火上澆油，並質疑該項基金最終將淪為「小部分人的私房錢和提款機」。屆時「蓋房子的不負責人，政府也沒錢修，最後房子是誰的誰就得自己負責」，許多人呼籲，政府應先解決人民的養老問題。

據《觀察者網》報導，中國當前在住房維修及安全管理上面臨最大的問題是「錢不夠」，儘管中國政府規定，購房者在購屋時須按建安成本的5％至8％繳納房屋維修資金，但金額無法滿足城市安全維護及老舊社區更新的需求。

據中國住房和城鄉建設部數據，截至2022年底，中國有接近20％的城鎮房屋已建成超過30年，進入使用年限的中後期。預期至2024年後，將有近8成的房屋成為「老小區」，即屋況存在牆體結構安全隱患、屋面滲漏、設施老化等問題。