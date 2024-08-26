梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）有著「珠寶詩人」的美譽，珠寶腕表作品充滿愛意與詩意，深受名媛淑女的喜愛，印象中是比較偏向女性為主的珠寶品牌，殊不知梵克雅寶也有不少風格優雅的男表、中性風格的珠寶，也擁有不少男性粉絲，如香港擊劍選手有「劍神」之稱的張家朗即是其一，他比賽時隨身佩戴幸運草為設計元素的Alhambra黑瑪瑙手鍊，果然為他帶來幸運，在巴黎奧運勇奪金牌。

梵克雅寶Pierre Arpels系列白K金鑲鑽腕表，風格優雅，約123萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

在眾多梵克雅寶男表當中，最為人所熟知的莫過於Pierre Arpels系列男表，是世家的第一只男士腕表，也是奠定梵克雅寶在表壇地位的代表作品，該款腕表是世家第三代傳人皮耶雅寶（Pierre Arpels）於1949年加入世家後，私下秘密設計的腕表，表殼由兩根中央支軸巧妙固定，沒有表耳的簡約設計優雅低調，充滿了美感，充分展現他在設計上的才華。

梵克雅寶有不少風格優雅的男表、中性風格的珠寶，擁有不少男性粉絲。（Van Cleef & Arpels提供）

Pierre Arpels腕表纖薄輕巧，創新的中軸表耳設計是最大特色，更加突顯圓形表盤的簡約之美，腕表側邊略呈斜面，展現完美的圓弧曲線，可讓腕表流暢滑入男士的襯衫袖口中，搭配成套的Pierre

梵克雅寶Pierre Arpels系列玫瑰金腕表，約51萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

Arpels 系列袖扣，更添紳士品味。

梵克雅寶Perlee signature系列白K金手鐲，約25萬4000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Perlee signature系列白K金戒指，9萬6500元。（Van Cleef & Arpels提供）

除了腕表，梵克雅寶的中性風格珠寶也深受男性的喜愛，如Alhambra、Perlee signature系列手鐲都不乏所愛，其中以鏡面拋光、鐫刻Van Cleef & Arpels標誌的Perlee signature系列白金手鐲，以點點金珠裝飾，更能展現男性剛柔並濟的時尚品味。

梵克雅寶Lucky Animals系列小狗胸針，約24萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lucky Animals系列熊貓胸針，約27萬1000元。（Van Cleef & Arpels提供）

另外梵克雅寶的Lucky Animals系列胸針，以珠寶勾勒動物的栩栩如生的可愛姿態，充滿了純真童趣，更添男性魅力。