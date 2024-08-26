台中大遠百韓國展商品推薦，消費滿額再抽首爾機票。（遠百提供）

台中大遠百「2024韓流魅力盡在遠百」即日起至9月2日登場，本次展覽風格以韓國最具代表性的世界文化遺產「景福宮」為主軸，將現場打造韓國傳統文化氛圍，沈浸式體驗韓式懷古風情，也集結經典人氣小吃、韓系必備好物、買1送1等促銷活動。

日前開幕（8月22日）也邀約台中向上跆拳道館，結合跆拳與韓流舞曲的武舞合一，還有韓系好聲音小花樂團帶來療癒好聲音，以及台中大遠百同仁組成的地表最強舞團炸翻全場。除外，更邀請了財團法人台北市失親兒福利基金會演唱韓國詩歌，同時亦不忘落實企業社會責任，由台中大遠百吉祥物花寶寶，與遠東百貨營運長林彰豐攜手進行公益捐贈，將韓國展美食點心贈予基金會學員們。

這次韓國展集結多項超人氣韓國美食，包括知名品牌Seoul Ho!獨家快閃，主打拉絲起司吉拿熱狗；韓龍推出韓味炸雞、辣炒年糕；FH豐健烘焙坊推出軟餅乾可頌、扁可頌冰淇淋等。凡於韓國展會場單筆消費滿999元以上，即贈海苔酥乙包、消費滿599元以上參加電子抽獎，有機會獲首爾來回機票乙張。