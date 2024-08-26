台中預售屋市場買氣暢旺，建商大補土地庫存！今年前八月，全台上市櫃建商在台中各區累計購地超過2萬坪，其中有1萬餘坪位在北屯區，購地金額近百億元，與台中市其他區域相較，買超幅度近50％以上，顯示未來北屯區仍是台中預售房市主戰場，而開發商重押北屯也是對區域發展深具信心的表態。

住展雜誌發言人陳炳辰提到，台灣景氣復甦，房市熱度高昂，雖有央行出手打炒房的雜音再起，不動產總量管制對中小型建商的土建融空間更加限縮，而上市櫃建商推案腳步持續進行，反倒有可能因先搶先贏、大者恆大的籌碼優勢，在限貸衝擊中保有上風。

根據台中市不動產開發公會市調委員會統計，12家上市櫃建商今年前八月在台中的購地總面積約達2.34萬坪、總購地金額高達242.6億元；若以行政區劃分，北屯區總購地面積共1萬548坪、居全市之冠；第二為豐原區5,484坪、第三為南屯區4,542坪。

若以購地金額排序，北屯區的總購地金額96.3億元，仍排在全市第一；其次為南屯區、西屯區、豐原區。從不動產最上游的土地交易來看，就能嗅出房市風向。

在地開發商指出，觀察北屯區的土地交易熱點集中於14期、機捷、四期；尤以14期土地賣出7880坪為最大宗，而機捷特區今年交易面積雖不及14期多，但土地價格漲幅卻更為明顯！其中，業界討論度最高的，就是新美齊（2442）以每坪152萬元搶下「溝背段」土地，與鄰地單坪113萬至118萬元價差約3成，取得時間相隔不到一年。

而機捷特區的搶地潮，其實早在去年就已開打！去年10月份台中市區段徵收配餘地標售中，機捷土地脫標四筆共8,396坪，其中三位得標者，即為上市櫃建商及其關係機構。

北屯區在14期、機捷等重劃區領軍下，步入換屋型的新富聚落發展，目前14期預售高標價格，由「大陸豐莚」率先頂上8字頭天花板；11期「國泰仰薈」也創下73萬元的區域單價新高，將北屯整體行情向上抬升，連帶鄰區的機捷特區單價也推向6字頭水位，包括「大城光年」、「惠宇大悅」、「寶輝The Springs」、「富宇鉑金大苑」等案，都已出現多筆6字頭實登紀錄。

而隨著機捷特區的生活機能更臻成熟完備後，換屋型客群對環境鄰里、產品細節也更加要求，機捷內獨有純住宅區規劃的「文北段」，成為高端客首選的宜居寧靜環境。

其中，區內即將進場的「大城吾界」，基地千坪、三面臨路角地，擁有大棟鉅的稀有條件，加上低建蔽規劃設計，對位科技菁英、中產二代，尚未公開就已吸引不少賞屋客目光。