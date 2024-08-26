藝人安晨妤日前遭爆勾引已婚的男醫師傅一新，法院判決也已經出爐，須和傅男連帶賠償正宮張書維30萬元。不過，26日早上張書維才發出律師聲明，直指安晨妤介入婚姻，結果傅一新晚間立刻發出聲明反駁妻子。

法院判決出爐後，安晨妤則回應：「已經提告刑事誣告！」結果今日一早，張書維立刻透過律師聲明表示：「本人深感遺憾。」直指安晨妤介入家庭婚姻，而且在官司期間，未有一聲道歉，「豈料經司法判決仍未見悔悟，現在本人只祈既同為受婚姻破裂所苦之人，安晨妤女士能重拾昔日仗義所言，莫再傷害本人與本人家人，己所不欲、勿施於人。」

為此，傅一新也在晚間祭出聲明，重申3點駁斥正宮張書維，「張書維女士早已無意維繫與本人之婚姻關係，雙方並於民國111年12間起，即已透過專業人士友好協商離婚條件」，而在認識安晨妤期間，他和張書維已進入協商離婚條件之收尾階段。

傅一新提到，「絕無現今張書維女士所稱雙方之婚姻關係係因安晨妤女士之『插足』而遭『破壞』等情，遑論本人與安晨妤女士自相識後，僅維持一般好友之關係，絕無逾越法律規範上一般男女社交行為之界線。」

他強調，和張書維的婚姻「僅為單純之家庭內部糾紛，與任何第三人均無涉。」除了對安晨妤感到抱歉以外，也呼籲張書維「切勿再利用相關媒體／親朋好友散布及傳播足以損害他人名譽之不實資訊，以免觸法而不自知」。