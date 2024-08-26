美式賣場好市多時常舉辦特展，讓民眾可以因應時節進行消費。一位網友發現，好市多近日為了中秋節檔期，上架了一年一度的香港美心月餅，值得注意的是，過去美心月餅都是一次賣2盒，今年則是一次賣1盒，價格則是999元，貼文一出引發熱議。許多人紛紛指出，其實美心月餅每年流程都一樣，上架、促銷、滯銷、降價出清，因此不用急著買。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多最近舉辦美心月餅特展，共有盛意甄選奶黃月餅、精選口味月餅、雙黃白蓮蓉月餅3款，價格分別是999元、1245元、1199元，都可搭配專屬提帶。

原PO指出，與過去一次賣2盒不同的是，今年都是一次賣1盒，可能是為了壓低售價，特展期間到9月1日。

對此，許多網友紛紛回應，「每年賣、每年促銷、每年滯銷、每年降價出清，好幾年都是這樣…」、「12XX對我來說大概價值都在郭富城，郭富城大概有1200吧」、「好市多到底有多愛美心？每年都一樣看得都膩了」、「好吃，過完中秋後會更便宜，想吃的可以等一下」、「坐等最後出清價格」。