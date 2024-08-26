民眾黨主席柯文哲假帳風波纏身，他23日在黨內節目《主席KP唉》表示，這次風波就像是「出麻疹」，之後就有抵抗力。他強調，民眾黨至少誠實申報，如果真的要比帳務，他們絕對比藍綠乾淨多了。媒體人羅旺哲直批，民眾黨幾次回應爭議都出現「別人也有」之類的話，但顯然天下烏鴉一般黑的說法不能解套，「不肯面對、到處牽拖」才是民眾黨現在最大的問題。另一媒體人謝曜州則直呼：柯文哲是不是捨不得沒話題？

羅旺哲今(26日)在臉書發文直言，民眾黨幾次爭議回應，都出現「別人怎麼樣、別人也有」之類的話。但顯然這樣「天下烏鴉一般黑」的說法，並沒有辦法把自身爭議解套，反而讓火越演越烈。他強調，「不肯面對、到處牽拖」，才是民眾黨現在最大的問題。

柯文哲今(26日)又遭民進黨台北市議員林延鳳踢爆，花費4300萬元現金購買商辦，遭質疑資金來源。對此，柯文哲回應強調，錢來自選舉補助款，根據民眾黨規定，3分之2補助款可以歸個人。謝曜州發文直呼：「柯P是不是捨不得沒話題了？」

網友表示「改名自爆黨好了」、「阿北的邏輯如果成立，那選民其實投藍綠就好」、「柯現在就擠牙膏，被抓包就只能出來認，沒抓到就...」、「要不斷餵鯊魚」、「多言多敗」、「沒看過危機處理這麼差的」、「他就是管不住他的嘴啊」、「自我毀滅中」、「牽拖的速度跟變臉一樣快」、「現在民眾黨開始比其它黨了」、「說的一嘴新政治，搞的一堆倒灶事」、「小草也要這樣教小孩嗎」、「以前清高的話說太多了」。